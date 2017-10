POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Freiburg (ots) - Denzlingen: Kein Ammenmärchen?

Die landläufig kursierende Meinung, dass Hunde keine Postzusteller mögen, scheint doch nicht so ganz erfunden zu sein. Am Montagmittag war eben ein solcher Postzusteller in Denzlingen gerade im Begriff, auf sein Fahrrad zu steigen, als sich ein angeleinter Hund und Hundebesitzerin näherten. Nach momentanem Erkenntnisstand der Polizei biss der Schäferhund Mischling den Mann dann in den "Allerwertesten". In nachvollziehbar aufgeheizter Stimmung verständigte man dann die Polizei, die zumindest dafür sorgen konnte, dass nichts Weiteres geschieht und auch die Personalien für zivilrechtliche Ansprüche sicherte. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

RW/rb

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell