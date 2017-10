Freiburg (ots) - Am 08.10.2017, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 22-jährige Autofahrerin die B31 in östlicher Richtung. Kurz nach den Heilquellen bremste sie ihr Fahrzeug ab, so dass ihr ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem VW Polo auffuhr. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet um Zeugen, die den Hergang des Unfalls beschreiben können. Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der 0761/882-4421 zu melden.

