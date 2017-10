POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Hütte auf Spielplatz brennt ab - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Am Freitag gegen 18:30 Uhr wurde über Notruf eine brennende Hütte auf dem Spielplatz der Brucknerstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand die Hütte bereits voll in Flammen. Die Feuerwehr konnte das vollständige Abbrennen nicht mehr verhindern. Der entstandene Schaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Da die als Treffpunkt genutzte Hütte über keinen Stromanschluss verfügt, erscheint zumindest eine fahrlässige Verursachung des Brandes wahrscheinlich. Die spurentechnischen Maßnahmen konnten am Montag abgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen geführt. Zeugen, die zur der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07741 8316-0 zu melden.

