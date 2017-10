POL-FR: Laufenburg. Pkw brennt aus

Freiburg (ots) - Auf dem Parkplatz eines Autohauses brannte am Montagmorgen ein nicht zugelassener Pkw vollständig aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird eine technische Ursache für wahrscheinlich gehalten. Der schon länger nicht mehr bewegte Wagen geriet unmittelbar nach dem Starten in Brand. Auch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass ein daneben abgestellter Pkw ebenfalls beschädigt wurde. Der Schaden an den Autos wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

