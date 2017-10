POL-FR: Bad Säckingen. Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - vier Verletzte - Gaffer angezeigt

Freiburg (ots) - Am Freitag zur Mittagszeit kollidierten in der Rheinuferstraße drei Fahrzeuge. An allen Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden, der bei insgesamt 32500 Euro liegen dürfte. Zum Unfall kam es, als ein 27 jähriger mit seinem VW Höhe der Straße Trottäcker an einem abbiegenden Lkw vorbeifahren wollte und hierzu den Gegenfahrstreifen benutzte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Golf. Trotz Ausweichmanöver und Vollbremsung kollidierten die Autos, wobei beide noch gegen einen Smart geschleudert wurden. An der Unfallstelle waren fünf Rettungs- und ein Notarztwagen im Einsatz. Vier Personen erlitten Verletzungen. Während der Unfallaufnahme und zur Bergung der beschädigten Fahrzeuge war die Straße komplett gesperrt. An der Sperrung fuhr gegen 14:20 Uhr ein Audi-Fahrer vorbei und zückte sein Smartphone, um Bilder von der Unfallstelle zu machen. Das sah ein Polizeibeamter, der den 48 jährigen daraufhin anhielt. Er wird angezeigt.

