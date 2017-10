POL-FR: Heitersheim - Mercedesfahrer gestoppt - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) - Die Polizei in Müllheim sucht Zeugen, welchen in der Nacht von Samstag, 07. auf Sonntag, 08. Oktober ein silberfarbener, sportlich umgebauter Mercedes in den Gemeinden Hartheim, Feldkirch, Schlatt, Tunsel, Bad Krozingen, Grißheim oder Heitersheim aufgefallen ist. Der Fahrer des Fahrzeugs war offensichtlich in rasant sportlicher Fahrweise unterwegs. Mehrere Anwohner beschwerten sich bei der Polizei auch über sinnloses hin- und herfahren. Anwohner, welchen das Fahrzeug aufgefallen ist, setzen sich bitte mit der Polizei Müllheim, Tel. 07631-17880, in Verbindung.

