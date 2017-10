POL-FR: Heitersheim - Fahrraddiebe festgenommen - Besitzer des Rades gesucht !

Fahrrad SERIOUS, Foto Polizei RM Bild-Infos Download

Freiburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 7. Oktober, um kurz vor 01.00 Uhr informierte ein Couragierter Zeuge die Polizei in Müllheim, dass sich zwei Personen an den Fahrrädern am Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Heitersheim zu schaffen machen. Als der Zeuge die beiden Männer dabei beobachten konnte, wie diese ein Ringschloss knackten, hatte er sie auf ihr Tun angesprochen. Die beiden reagierten aggressiv auf den Beobachter, welcher sich daraufhin entfernte und die Polizei alarmierte. Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung konnten die beiden Fahrraddiebe mit Irakischer Herkunft im Alter von 20 und 21 Jahren auf dem Weg zu einer Unterkunft für Asylsuchende im Gewerbepark Breisgau mitsamt des entwendeten Fahrrades vorläufig festgenommen werden. Das Herren Mountainbike der Marke SERIOUS wurde sichergestellt. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Heitersheim, Tel. 07634-5076733 in Verbindung zu setzen. Gegen die beiden jungen Männer wurde Strafanzeige erstattet.

RM/ DH

