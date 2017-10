POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch auf dem Gelände eines Autohauses

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Versuchter Einbruch auf dem Gelände eines Autohauses

Am Sonntag kam es auf dem Areal eines Autohauses in der Neudorfer Straße zu einem versuchten Einbruch. Um 12.40 Uhr fuhr ein blaues Auto auf das Gelände und hielt an. Fahrer und Beifahrer stiegen aus und der Fahrer ging zielstrebig zu einem vergitterten Verschlag. Der Beifahrer stand "Schmiere" und beobachtete die Umgebung. Währenddessen versuchte der Fahrer, den Verschlag zu öffnen. Es gelang ihm nicht, worauf er zum Kofferraum des blauen Autos ging und einen Gegenstand herausholte. Mit diesem unternahm er einen zweiten Versuch, den Verschlag zu öffnen. Es gelang ihm wiederum nicht, worauf beide Männer in das blaue Auto stiegen und mit ihm davonfuhren. Eine Zeugin beobachtete das Treiben der beiden Männer, notierte sich das Kennzeichen und schaltete die Polizei ein. Die nahm umgehend Ermittlungen auf.

