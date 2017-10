POL-FR: Schopfheim-Langenau: Einbruch in Tennisclub

Freiburg (ots) - Schopfheim-Langenau: Einbruch in Tennisclub

Zwischen Sonntagmittag, 13 Uhr, und Montagmorgen, 10 Uhr, wurde in das Vereinsheim des Tennisclubs Langenau eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Fenster der Damenumkleidekabine auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort öffneten sie in der Küche gewaltsam die Türe der Abstellkammer, hebelten einen Getränkeautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Der Wert des Diebesguts dürfte zwischen 50 Euro und 100 Euro liegen, während der angerichtete Sachschaden sich auf etwa 6000 Euro beläuft. Die Tat könnte mit einem Einbruch in das Sportheim des FV Fahrnau zusammenhängen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schopfheim entgegen (07622/666980).

de/jk

