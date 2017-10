POL-FR: Schopfheim-Fahrnau: Einbruch in Sportheim

Freiburg (ots) - Schopfheim-Fahrnau: Einbruch in Sportheim

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde in der Nacht zum Montag festgestellt, dass die Eingangstüre zum Sportheim des FV Fahrnau stark beschädigt war. Nach Sachlage hebelten unbekannte Täter zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 3 Uhr, die Eingangstür des Sportheims auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen nach Wertsachen und hinterließen dabei eine große Unordnung. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Tat könnte mit einem Einbruch in das Vereinsheim des TC Langenau zusammenhängen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schopfheim entgegen (07622/666980).

de/jk

