POL-FR: Rheinfelden: Von der Fahrbahn abgekommen - Auto landet im Zaun - Fahrer unverletzt

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Von der Fahrbahn abgekommen - Auto landet im Zaun - Fahrer unverletzt

Am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Fiat Punto die Schildgasse in Richtung Turbinenkreisel. Hierbei kam er aus nicht bekannten Gründen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen kleinen Hang hinunter und wurde letztlich von einem Zaun gestoppt. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Es wurde durch ein Abschleppunternehmen aus der Grube geborgen und abgeschleppt.

