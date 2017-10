POL-FR: Rheinfelden: Junger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, kracht gegen Baum und wird dabei schwer verletzt

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Junger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, kracht gegen Baum und wird dabei schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen verunglückte ein junger Autofahrer auf der Mouscron Allee. Der 22-Jährige fuhr mit seinem VW Golf in Richtung B 316 und kam vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge krachte der Golf gegen einen Baum. Der nach Sachlage nicht angeschnallte Fahrer prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich hierbei schwer. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer fanden den Mann zunächst bewusstlos auf dem Fahrersitz vor. Als der 22-Jährige wieder zu sich kam, entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle. Zeugen hielten ihn in der Maurice-Sadorge-Straße fest und kümmerten sich um ihn, bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen. Der Verletzte wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der stark zerbeulte Golf musste von einem Abschleppwagen abtransportiert werden.

de/jk

