POL-FR: Rheinfelden: Außenspiegel an zwei Autos in der Karl-Fürstenberg-Straße beschädigt

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Außenspiegel an zwei Autos in der Karl-Fürstenberg-Straße beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am zurückliegenden Wochenende an zwei in der Karl-Fürstenberg-Straße geparkten Autos die linken Außenspiegel. Die beiden Autos, ein silberner Audi A6 und ein roter Renault, waren dort zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 8.50 Uhr, am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen (07623/74040).

