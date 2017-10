POL-FR: Rheinfelden: 29-Jähriger leistet Widerstand bei Festnahme

Freiburg (ots) - Rheinfelden: 29-Jähriger leistet Widerstand bei Festnahme

Am Samstag kam es gegen 11 Uhr zu einem Zwischenfall in einem Sonnenstudio in der Rheinfelder Innenstadt. Ein 29-jähriger Mann steht im Verdacht, aus seiner Kabine heraus eine Frau beim Sonnen gefilmt zu haben. Bei der Überprüfung seines Handys leistete der Mann Widerstand. Er entriss das Handy einem Polizeibeamten und flüchtete in Richtung Innenstadt. Er konnte kurze Zeit später in einer Tiefgarage gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen konnte zwar nicht das Handy, dafür aber Drogen sichergestellt werden. Das Mobiltelefon selbst war spurlos verschwunden. Der Mann versuchte die Beamten durch gezielte Lügen in die Irre zu führen. Als der 29-jährige kurz nach 19 Uhr das Revier verlassen durfte, ging der zielstrebig auf das am Mittag versteckte Handy zu. Die Beamten waren dem Mann dicht auf den Fersen, worauf er erneut flüchtete. Auch dieses Mal verlor er das Wettrennen, das in einem Innenhof in der Friedrichstraße endete. Dem 29-Jährigen droht nun eine Gefängnisstrafe, da er sich derzeit zur Bewährung auf freiem Fuß befindet.

de/mh

