POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Breisach - Am 5. Oktober 2017 streifte gegen 18 Uhr ein dunkelblauer Peugeot Kombi mit französischer Zulassung beim Verlassen des Kreisverkehrs in der Kupfertorstraße in Breisach einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. Nach der Kollision stieg der Fahrer aus, begutachtete kurz den Schaden (etwa 1.000 Euro) und fuhr anschließend weiter, ohne sich um dessen Regulierung zu kümmern. Da der Unfallhergang von Zeugen beobachtet wurde, stehen Unfallzeit und Fahrzeugtyp fest und die Polizei ist zuversichtlich, die Tat aufklären zu können. Weitere Hinweise werden an das Revier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 erbeten.

