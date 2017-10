POL-FR: 32-jährige Frau auf dem Nachhauseweg geschlagen und ausgeraubt

Freiburg (ots) - Landwasser - Am 08.10.2017, zwischen 3 und 4 Uhr morgens wurde ein 32-jährige kenianisch Staatsangehörige auf dem Nachhauseweg von einem bislang unbekannten Mann in der Auwaldstraße an der S-Bahn-Haltestelle "Diakoniekrankenhaus" mehrfach mit der Faust geschlagen, bevor dieser ihr das Mobiltelefon abnahm und flüchtete.

Die Frau, die stark alkoholisiert war, beschreibt den Täter wie folgt:

männlich, ca. 185 cm groß, heller Teint, türkischer Akzent, kurze Haare, dunkler Rahmenbart, bekleidet mit dunkler Jacke, Bluejeans und Boots. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden nichts außer dem Mobiltelefon entwendet.

Informationen zum Mobiltelefon liegen der Polizei nicht vor.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0761 882 5777 in Verbindung zu setzen. Diese Rufnummer ist rund um die Uhr erreichbar.

dk

Medienrückfragen bitte an:

Herrn Klose

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1010

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell