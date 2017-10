POL-FR: Bötzingen - Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots) - Die Polizei Breisach sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalles, der sich am 7. Oktober 2017, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, in der Pilsenstraße in Bötzingen ereignete. Hier wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren, beschädigt (zirka 1.500 Euro). Vom Verursacherfahrzeug konnten noch Teile der Rückleuchte aufgefunden werden. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem gesuchten Fahrzeug bitte unter der Rufnummer 07667 9117-0.

