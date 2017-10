POL-FR: Hohentengen. Trunkenheitsfahrt nach Hinweis festgestellt

Freiburg (ots) - Seinen Führerschein wurde am Freitagabend ein 57 Jahre alter Mann los. Er war alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs und besuchte eine Gaststätte. Dort konnte er von der Polizei nach einem Hinweis angetroffen werden. Gegenüber der Polizei zeigte sich der Mann aggressiv. Als er mit seinem Arm eine Ausholbewegung in Richtung eines Polizeibeamten machte, wurde er kurzerhand auf den Boden gebracht und mit der Handschließe geschlossen. Dabei zog sich der Mann eine Verletzung an der Nase zu. Da ein Alcomatentest ein Ergebnis von knapp 1,5 Promille ergab, wurden zwei Blutproben angeordnet und durchgeführt.

