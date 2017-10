POL-FR: Jestetten. Radfahrer berühren sich und stürzen - Jugendlicher leicht verletzt

Freiburg (ots) - Ein Jugendlicher musste am Sonntagmittag nach einem Fahrradsturz ins Krankenhaus. Es wurden glücklicherweise nur leichte Verletzungen festgestellt. Er konnte noch am selben Tag wieder nach Hause. Zum Unfall war es in der Friedhofstraße gekommen, als der Jugendliche das Fahrrad eines Freundes streifte. Beide stürzten, wobei der Freund unverletzt blieb.

