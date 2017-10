POL-FR: Klettgau. Fahrer prallt mit Auto gegen Bäume und muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen kam auf der Landstraße zwischen Grießen und der Geißlinger Brücke ein 26 jähriger mit seinem Seat von der Straße ab. Zuerst überfuhr er einen Leitpfosten und ein Schild, bevor er frontal mit einer kleineren Baumgruppe kollidierte. Der Seat wurde danach abgewiesen und kam in einer Wiese zum Stillstand. Der junge Mann erlitt Verletzungen, deren Versorgung im Krankenhaus fortgeführt werden musste. An der Unfallstelle kümmerten sich die First Responder Klettgau und ein Rettungswagenteam um den Verletzten. Als Unfallursache nimmt die Polizei eine nicht angepasste Geschwindigkeit an. Der Seat musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei ca. 6000 Euro liegen.

