POL-FR: Bad Säckingen. Schlagabtausch nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Am Freitag gegen Abend kam es auf dem Gelände einer Tankstelle zu einem kleinen Verkehrsunfall. Aufgrund der dort beengten Platzverhältnisse hatten sich zwei Autos leicht berührt. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Jedoch gerieten hierüber die beiden Autofahrer derart in Rage, so dass das Ganze in einem handfesten Schlagabtausch gipfelte. Auch beleidigende Äußerungen fielen. Eine Tankstellenmitarbeiterin konnte die Streitigkeit schlichten und die Streithähne beruhigen. Gegen die beiden 47 und 54 Jahre alten Männer wird ermittelt.

