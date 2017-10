POL-FR: Murg. Ehrliche Finderin gibt hohen Bargeldbetrag ab - Eigentümer gesucht!

Freiburg (ots) - Einen vierstelligen Bargeldbetrag fand eine Frau am Samstag auf dem Recyclinghof, als sie ihre alten Sachen in einem Container entsorgen wollte. Das Geld war in einem Kuvert verwahrt. Die Frau verständigte die Polizei, die das Bargeld in Verwahrung nahm. Nun wird der Eigentümer des Geldes gesucht. Dieser soll sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell