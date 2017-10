POL-FR: Wehr. Betrunkener Fahrer fällt auf

Freiburg (ots) - Am Samstagabend fiel einer Verkäuferin ein Mann auf, der zuvor schon Bier gekauft hatte und, als er nochmals erschien, arg betrunken wirkte. Da der Mann mit einem Auto davonfuhr, verständigte sie die Polizei. Zu Hause konnte der beschriebene Mann von der Polizei angetroffen werden. Dieser war über deren Erscheinen wenig erfreut und wollte auch gleich wieder die Türe schließen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, da er deutlich alkoholisiert wirkte, was auch in einem später durchgeführten Alcomatentest Bestätigung fand. Knapp 1,8 Promille standen auf dem Display. Es folgten zwei Blutentnahmen. Der Führerschein des 54 jährigen wurde beschlagnahmt.

