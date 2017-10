POL-FR: Freiburg-Haslach: Per Haftbefehl gesuchte Person flüchtet durch ein Fenster und verletzt sich dabei schwer

Freiburg (ots) - Am Samstag, 07.10.2017, gegen 23:30 Uhr, waren Beamte des Polizeireviers Freiburg-Süd in einem Wohnhaus im Raimannweg, um dort einen 28-jährigen, per Haftbefehl gesuchten Mann festzunehmen. Dieser ergriff sofort die Flucht durch ein Fenster im 3. OG. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Er musste notärztlich behandelt und in eine Klinik transportiert werden. Mittlerweile geht es ihm besser und er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1016

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell