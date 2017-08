POL-FR: Bad Krozingen - Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht !!!

Freiburg (ots) - In der Kastelbergstraße in Bad Krozingen beschädigte ein bislang Unbekannter am Dienstag, 08. August, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr mit seinem Pkw einen geparkt abgestellten BMW. Der Unfallverursacher setzte mit seinem Wagen offensichtlich zurück, kollidierte mit dem parkenden BMW und beschädigte dabei auch das Rücklicht seines eigenen Fahrzeugs. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Wer den Unfall beobachten konnte oder sonstige Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Müllheim, Tel. 07631-17880, in Verbindung.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell