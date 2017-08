POL-FR: Freiburg-Haid: Fahrzeug verliert Trittleiter und schädigt Verkehrsteilnehmer - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Freiburg (ots) - Am 09.08.2017, gegen 13.03 Uhr, befuhr ein weißes Fahrzeug die Matsuyamaallee aus der Stadt heraus in Richtung Schallstadt. Etwa auf Höhe der Ausfahrt Haid verlor das Fahrzeug eine vier Meter lange Trittleiter mit Putzantragungen. Diese blieb auf der linken Fahrspur liegen, was dazu führte, dass mehrere Fahrzeuge mit dieser in Kontakt gerieten und es zu Sachschäden und gefährlichen Fahrmanövern kam.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Geschädigte sich unter der 0761/882 4421 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell