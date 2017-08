POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Täter schlägt Scheibe an PKW ein und entwendet Geldbeutel - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Morgen des 08.08.2017, zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Scheibe auf der Fahrerseite eines, auf Höhe des Anwesens Hansjakobstraße 3-7 geparkten, blauen Dacias ein und entwendete den im Handschuhfach befindlichen Geldbeutel samt dreistelligem Bargeldbetrag.

Das Auto stand an einer von der Straße aus gut einsehbaren Stelle. Die Hansjakobstraße ist an dieser Stelle auch stark frequentiert. Die Straßenbahn der Linie 1 verläuft ebenfalls in diesem Bereich.

Sollte jemand Hinweise auf den oder die Täter geben können, bitten wir diese dem Polizeiposten Littenweiler unter der Telefonnummer 0761 611160 oder dem Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761 8824421 mitzuteilen.

