POL-FR: Stühlingen. Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung

Freiburg (ots) - Am 20.07.2017 um 14:15 Uhr ereignete sich auf der B 314 Höhe der Einmündung B 315/Weizen-Bahnhof ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Polizei bekannt, dass unmittelbar nach dem Unfall ein Sattelzug seine Fahrt fortsetzte, der dort an der Einmündung gestanden war. Zu diesem Zeitpunkt saßen die Verletzten noch in ihren Fahrzeugen. Hierzu musste der Fahrer sogar um ein verunfalltes Auto rangieren und fuhr über die mit Splittern und Fahrzeugteilen übersäte Fahrbahn. Als verantwortlicher Fahrer wurde ein 46 Jahre alter Kraftfahrer ermittelt. Gegen ihn wird Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung erstattet.

Meldung vom 21.07.2017

Freiburg - Eine 58 Jahre alte Frau wollte am Donnerstag gegen 14:15 Uhr von der B 314 Höhe Weizen-Bahnhof nach links auf die B 315 in Richtung Bonndorf abbiegen. Sie hielt noch am Ende der Abbiegespur an, fuhr dann aber weiter, obwohl sich ein BMW aus Richtung Grimmelshofen näherte. Auf dessen Fahrstreifen kam es dann zur frontalen Kollision. Beide Fahrzeuglenker, im BMW saß ein 73 Jahre alter Mann, wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Der Zeitwert des Fiats der Frau wird auf ca. 5000 Euro geschätzt, während am neuwertigen BMW ein Sachschaden von nahezu 70000 Euro entstanden sein dürfte.

