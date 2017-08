POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Vorfahrtsmissachtung am Zoll - Zeugensuche!!

Freiburg (ots) - Ein 64 jähriger fuhr mit seinem Geländewagen vom Grenzübergang kommend auf die B 34 in Richtung Tiengen ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt zweier Fahrzeugführer, die sich auf der B 34 befanden. Ein Lkw-Fahrer musste deshalb von der rechten auf die linke Spur ausweichen. Der dort fahrende 49 Jahre alte Fahrer eines VW-Transporters touchierte dann eine Warnbake, als er seinen Lieferwagen ebenso nach links lenken musste, um nicht mit dem Lkw zu kollidieren. Es entstand nur geringer Sachschaden am VW, denn die beteiligten Fahrzeuge berührten sich nicht. Zur Klärung des genauen Unfallherganges werden Zeugen gesucht. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, in Verbindung setzen.

