POL-FR: Bad Säckingen. Aufmerksame Angestellte stellt Ladendieb

Freiburg (ots) - Am Dienstagmittag wurde ein 28 Jahre alter Mann beim Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt erwischt. Er hatte eine Jeans anprobiert, in der Umkleidekabine dann die Diebstahlssicherung unschädlich gemacht, die Hose in seine Tasche gepackt und den Laden verlassen. Das hatte aber eine Angestellte beobachtet und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegenüber der Polizei äußerte der Mann, dass er keine Waschmaschine habe und deshalb gezwungen war, die Hose zu stehlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell