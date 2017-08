POL-FR: St.Blasien. Pkw überschlägt sich - Fahrerin unverletzt

Freiburg (ots) - Unverletzt entstieg eine 33 Jahre alte Frau am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr ihrem völlig demolierten Auto. Sie war zuvor auf der Landstraße 146 in Richtung Schluchsee unterwegs und geriet aus Unachtsamkeit vor der Ortschaft Menzenschwand zunächst nach rechts auf den Grünstreifen. Hieraufhin verlor sie die Kontrolle über den Pkw, schleuderte nach links gegen eine Böschung und überschlug sich. An ihrem Suzuki entstand Totalschaden. Der Zeitwert dürfte bei ca. 4000 Euro liegen.

