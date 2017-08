POL-FR: Zell i. W.: Alkoholisierter Randalierer rastet aus - von der Polizei überwältigt

Freiburg (ots) - Zell i. W.: Alkoholisierter Randalierer rastet aus - von der Polizei überwältigt

Am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer einer vorbeikommenden Streife mit, dass im Bereich eines an der B 317 gelegenen Autohauses (Am Schnetzerwald) eine Person Scheiben einschlagen würde und Geschrei zu vernehmen sei. Die Streife begab sich sofort zum unweit gelegenen Tatort, wo sich die Mitteilung bestätigte. Im Eingangsbereich des Gebäudes konnten mehrere eingeschlagene Scheiben festgestellt werden. Aus dem ersten Obergeschoss war Geschrei von zwei Männern zu hören. Im Gebäudeinneren trafen die Beamten auf einen jungen Mann, der in der einen Hand ein Messer und in der anderen einen Teleskopschlagstock hielt und drohend vor einem Hausbewohner stand. Die Beamten überwältigten den 25-Jährigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Nach Sachlage wurde der 25-Jährige von dem Hausbewohner dabei beobachtet, wie er mit einem Gegenstand auf die Fassade des gegenüberliegenden Textilmuseums einschlug. Der Zeuge fotografierte den Täter und sprach ihn an. Dieser verlangte das Löschen der Bilder, was der Zeuge ablehnte. Daraufhin rastete der 25-Jährige vollkommen aus, schlug mehrere Scheiben und eine Türe des Gebäudes ein und bedrohte den Zeugen. Der 25-Jährige gelangt wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell