POL-FR: Lörrach: Flug über Auto nach Kollision - Motorradfahrer verletzt

Freiburg (ots) - Lörrach: Flug über Auto nach Kollision - Motorradfahrer verletzt

Am Dienstagvormittag ereignete sich an der Einmündung Brühl-/Schützenstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Autofahrerin bog von der Schützenstraße nach links in die Brühlstraße ein und übersah einen in Richtung Brombach fahrenden Motorradfahrer. Der prallte frontal in den linken Kotflügel des Autos, wurde abgeworfen und flog über die Motorhaube hinweg auf die Fahrbahn. Der 38-jährige Kradfahrer zog sich Verletzungen nicht bekannten Ausmaßes zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Am Auto und am Motorrad entstand etwa 8000 Euro Gesamtschaden. Die Autofahrerin gelangte wegen fahrlässiger Körperverletzung zur Anzeige.

