POL-FR: Lörrach: Unseriöse Spendensammler und Bettler unterwegs - Polizei mahnt zur Vorsicht

Lörrach: Unseriöse Spendensammler und Bettler unterwegs - Polizei mahnt zur Vorsicht

Derzeit treten im Stadtgebiet vermehrt unseriöse Spendensammler und Bettler auf. Die einen halten Passanten Listen unter die Nase und bitten um eine Unterschrift und Geldspenden für soziale Einrichtungen oder bedürftige Menschen. Die anderen bieten Vorbeikommenden Rosen an und zeigen ihnen dabei ein Album mit Bildern von angeblich hilfsbedürftigen Menschen. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass es sich hierbei um organisiertes und betrügerisches Betteln handelt. Es wird empfohlen, nichts zu geben und die Personen abzuweisen. Am Dienstagnachmittag trieben sich solche Bettler auch in Tiefgaragen herum und sprachen Kunden an. Die informierten die Polizei, die daraufhin nach den Bettlern suchte. Einer bzw. eine konnte in der REWE-Tiefgarage festgestellt werden. Es handelte sich auch dieses Mal um eine rumänische Staatsangehörige aus Frankreich. Die Frau wurde angezeigt, musste ihr Klemmbrett samt Liste herausgeben und erhielt einen Platzverweis.

de

