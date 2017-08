POL-FR: Steinen: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B 317

Freiburg (ots) - Steinen: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B 317

Drei Autos waren am Dienstagabend auf der B 317 bei Steinen-Höllstein in einen Unfall verwickelt. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Um 20 Uhr fuhr eine Fahrzeugkolonne in Richtung Lörrach und musste vor dem Kreisverkehr wegen einer auf Rot stehenden Baustellenampel anhalten. Dies registrierte eine Alfa-Fahrerin zu spät, was Folgen hatte. Sie fuhr auf ihren Vordermann auf und schob ihn auf ein weiteres Auto. Infolge des Unfalles kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell