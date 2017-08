POL-FR: Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Titisee, Brandmeldealarm in Großmarkt

Freiburg (ots) - Die Rettungskräfte wurden am 09.08.17, gegen 07:15 Uhr, zu einem Brandmeldealarm in das Gewerbegebiet Titisee gerufen. Dort hatte sich im Technikraum, in einem Verteilenkasten, ein Kabelbrand entwickelt. Die Feuerwehren Neustadt und Titisee waren mit 33 Einsatzkräften vor Ort und erstickten den Schmorbrand und belüfteten die betroffenen Räumlichkeiten. Da es zu keinen Personenschäden gekommen war, konnte das DRK wieder abrücken. Der bei dem, mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt verursachten, Geschehen entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000-2000 Euro.

