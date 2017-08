POL-FR: Hochschwarzwald, Schluchsee, B 500/L 156, Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots) - Eine 34-jährige Pkw-Lenkerin befuhr am 08.08.17, gegen 21.00 Uhr, die B500 bei Schluchsee in Richtung Aha, um an der Einmündung der L 156 nach rechts in in Richtung Lenzkirch abzubiegen. Dabei überfuhr die Frau, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und alkoholbedingter Ausfallerscheinungen, die dortige Verkehrsinsel, wobei das aufgestellte Verkehrszeichen, inklusive des Tafelstocks, aus dem Fundament gerissen wurde. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt trotz stark beschädigtem Pkw und zerstörten Vorder- und Hinterreifen fort und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach intensiver Fahndung konnte das unfallbeschädigte Fahrzeug gegen 21.50 Uhr in Schluchsee aufgefunden werden. Die stark alkoholisierte 34-Jährige saß noch auf dem Fahrersitz und konsumierte weiterhin Alkohol. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der Frau in einer Klinik zwei Blutproben entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie muss mit einer hohen Geldstrafe und dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen. Der bei dem Unfall entstandene Fremdschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Da das Fahrzeug vielfältige Beschädigungen aufwies, die zum Teil nicht mit dem Unfallgeschehen in Einklang zu bringen sind, ist nicht auszuschließen, dass die Frau auf ihrer Fahrt noch an weiteren Unfallgeschehen beteiligt war. Mögliche weitere Geschädigte setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel.: 07651 9336-0, in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell