POL-FR: Lörrach: Lkw rammt Steuersäule und begeht Unfallflucht - 3000 Euro Schaden

Freiburg: Lörrach: Lkw rammt Steuersäule und begeht Unfallflucht - 3000 Euro Schaden

Nach einer Karambolage mit hohem Schaden in der Innenstadt sucht die Polizei einen Lkw. Dieser kollidierte an der Kreuzung Basler Straße/Herrenstraße/Marktplatz (Höhe Café Pape) mit der Steuersäule der versenkbaren Poller. Die Säule wurde stark beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Am Unfallort blieben Kunststoffteile eines Lkw zurück. Der Fahrer beging Unfallflucht. Der Vorfall dürfte sich am frühen Morgen des vergangenen Samstags ereignet haben. Die Polizei sucht nach dem Lkw und dessen Fahrer und bittet um sachdienliche Hinweise (07621-176500).

