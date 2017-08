POL-FR: Breisach - Auseinandersetzung in Obdachlosenwohnheim

Freiburg (ots) - Breisach - Auseinandersetzung in Obdachlosenwohnheim

Breisach - Zu einer Auseinandersetzung kam es am Abend des 7. August 2017, gegen 22:45 Uhr, in der Sternenhofgasse in Breisach, wo zwei Bewohner aneinandergerieten. Offensichtlich gab es unterschiedliche Ansichten über die Einhaltung der Hausordnung, die zu tätlichen Übergriffen führten. Einer der Beteiligten klemmte die Kontrahentin mit einem Tisch ein, worauf diese zu einer Bierflasche griff und sie ihrem Gegner über den Kopf schlug. Beide waren deutlich alkoholisiert und wurden bei dem Streit verletzt. Sie wurden in unterschiedliche Kliniken eingeliefert.

