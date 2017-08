POL-FR: Vogtsburg - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Vogtsburg - Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am 7. August 2017, gegen 12:30 Uhr, in Vogtsburg-Oberrotweil ereignete. Ein betagter Pkw-Lenker fuhr von der Burkheimer Straße kommend ohne abzubremsen oder anzuhalten in den Kreuzungsbereich der Eichbergstraße. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Fahrzeug, das auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war. Ein Zusammenstoß war für die Pkw-Lenkerin nicht zu vermeiden, ihre Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell