POL-FR: St.Blasien. Unfallflucht - geparkter Pkw beschädigt - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots) - Am Montagabend gegen 20:00 Uhr stellte eine Frau ihren Pkw, einen weißen Suzuki-Geländewagen, gegenüber einer Gaststätte in der Straße "Am Kalvarienberg" am Fahrbahnrand ab. Als sie nach 1,5 Stunden zurück zum Fahrzeug kam, stellte sie eine frische Beschädigung an der Fahrertüre fest. Vermutlich war ein unbekannter Pkw in dieser Zeit beim Ausparken von den Parkflächen direkt vor der Gaststätte gegen den Suzuki gefahren. Am Suzuki entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Polizeiposten in St.Blasien (Tel. 07672 922280) bittet um Zeugenhinweise.

