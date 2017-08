POL-FR: Waldkirch: Vorfahrt missachtet / Waldkirch: Unfall mit Anhänger

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Waldkirch: Vorfahrt missachtet

Am Montagmittag (7.8.2017) befuhr eine ältere Dame gegen 12:00 Uhr die Schulstraße von der Blumenstraße her kommend. Im Einmündungsbereich zur Freien Straße wollte die 80-Jährige nach links in diese einbiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem Auto einer Frau, welche die Freie Straße von der Freiburger Straße her befuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im vierstelligen Bereich.

Waldkirch: Unfall mit Anhänger

Am Montagmittag befuhr ein junger Mann gegen 12:15 Uhr mit einem Traktor-Anhänger-Gespann die Lange Straße in Richtung Kollnau. Plötzlich löste sich der Anhänger von seinem Zugfahrzeug und kollidierte mit einem ordnungsgemäß rechts neben der Fahrbahn geparkten Pkw. Wie sich der Anhänger trotz der funktionsfähigen Mechanik lösen konnte, ist bislang unklar. An dem geparkten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

nh

