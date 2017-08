POL-FR: Löffingen, Obere Hauptstraße, Unfall an Fußgängerüberweg

Freiburg (ots) - Eine Pkw-Fahrerin hielt am 07.08.17, gegen 21.40 Uhr, an einem Fußgängerüberweg an, um Personen das Queren zu ermöglichen. Ein weiteres Fahrzeug hatte bereits dahinter angehalten, als eine 25-jährige Pkw-Lenkerin die Situation zu spät erkannte und auf das hintere der haltenden Fahrzeuge auffuhr. Das mittlere Fahrzeug wurde noch leicht auf das davor haltende Fahrzeug aufgeschoben. Beim Zusammenstoß der drei Pkw wurde der Beifahrer im Fahrzeug der Unfallverursacherin leicht verletzt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 8500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell