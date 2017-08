POL-FR: Freiburg-Oberwiehre: Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn - keine Verletzten - Unfallursache noch unklar

Freiburg (ots) - STADTKREIS FREIBURG

Beim Zusammenprall eines Pkw mit einer Straßenbahn der Linie 1 am Dienstagvormittag (8.8.2017), gegen 09.50 Uhr, entstand nach ersten vorsichtigen Schätzungen Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes wollte ein Autofahrer im Bereich Oberwiehre von der Heimatstraße kommend nach links auf die Schwarzwaldstraße abbiegen und kollidierte dort mit der stadteinwärts fahrenden Straßenbahn. Die Ermittlungen zur Schuldfrage bzw. zur Unfallursache dauern an. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 bei der Polizei zu melden.

