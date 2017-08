POL-FR: Todtnau: Zwei Mädchen verunglücken mit Fahrrad und verletzen sich

Freiburg (ots) - Todtnau: Zwei Mädchen verunglücken mit Fahrrad und verletzen sich

Am Montagabend verunfallten in der Kirchstraße zwei Mädchen, die zu zweit auf einem BMX-Rad fuhren. Die beiden 13 und 14 Jahre alten Mädchen fuhren gegen 20 Uhr abwärts in Richtung Friedrichstraße. Dabei stand die 13-Jährige auf der hinteren Achsstange und hielt sich an der fahrenden und lenkenden 14-Jährigen fest. Als sie an der Ecke Kirch-/Friedrichstraße auf einen kleinen Weg in Richtung Kirche abbiegen wollten, verloren sie die Kontrolle über das Rad und kamen zu Fall. Dabei wurde das 13-jährige Mädchen schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 14-Jährige wurde ebenfalls verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

de/jk

