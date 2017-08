POL-FR: Bad Säckingen. Ruhestörer muss in Gewahrsam

Freiburg (ots) - Anwohner des Bahnhofes beschwerten sich heute Nacht um 01:30 Uhr über mehrere Männer, die am dortigen Toilettenhäuschen lärmen würden. Trotz mehrmaliger Aufforderungen durch einen Anwohner wäre keine Besserung eingetreten. Dort konnten durch die Polizei vier Männer im Alter zwischen 46 und 53 Jahren angetroffen werden, die Bier tranken. Auf ihr Verhalten angesprochen, zeigten sich alle völlig uneinsichtig und grölten weiter herum. Trotz dann erteilten Platzverweises bewegten sie sich absichtlich nur langsam weg. Letztlich wurde nachgeholfen, die Personen wurden von der Örtlichkeit weggedrängt. Nur für einen war dies wohl immer noch nicht verständlich genug. Er kehrte wieder zurück, weshalb er dann den Rest der Nacht in einer Zelle des Polizeireviers verbringen musste. Zudem werden gegen ihn Anzeigen wegen Nichtbefolgen eines Platzverweises und Verweigerung der Personalienangabe erstattet. Die Gebühren für den Polizeieinsatz und für die Übernachtung in der Zelle kommen noch dazu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell