POL-FR: Weil am Rhein: Streifenwagen mit Steinen beworfen

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Streifenwagen mit Steinen beworfen

Ein Streifenwagen des Polizeireviers Weil am Rhein war am späten Montagabend Ziel von konfliktsuchenden Jugendlichen. Die hielten sich kurz vor 22 Uhr an der Einmündung Lustgarten-/Hauptstraße auf und sahen einen Streifenwagen in Richtung Friedensbrücke fahren. Daraufhin nahmen offenbar zwei aus der Gruppe Steine an sich und warfen sie nach dem Streifenwagen. Der wurde nicht getroffen und die Wurfgeschosse schlugen wirkungslos auf der Straße auf. Zeugen machten die Beamten auf die Steinwürfe aufmerksam, worauf diese sofort nach den flüchtenden Jugendlichen fahndete. Sie konnten aber nirgends mehr gesichtet werden. Aufgrund von Hinweisen gibt es mittlerweile einen konkreten Tatverdacht, weshalb Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen wurden.

