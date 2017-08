POL-FR: Hochschwarzwald, Friedenweiler, Prinz-Max-Allee, ca. 100 Meter nach der Einmündung der K4965, Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots) - Weil er eine in seinem Fahrzeug befindliche Wespe abwehren wollte, verlor ein Pkw-Fahrer am 07.08.17, gegen 16.45 Uhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Anschluss kam der 45-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 12000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell