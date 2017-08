POL-FR: Denzlingen/Emmendingen, B3: Straßenverkehrsgefährdung auf der B3 - weißer Transporter, der gefährdet wurde, gesucht

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Freitag (04.08.2017) konnten Zeugen gegen 18:20 Uhr beobachten, wie auf der B3 von Freiburg kommend in Richtung Emmendingen ein weißer Kleinwagen auf Höhe des Gewerbegebietes nach der Aral-Tankstelle einen Pkw überholte. Durch dieses riskante Überholmanöver musste ein entgegenkommender weißer Transporter, der sich auf der Überholspur in Richtung Freiburg befand, eine Vollbremsung einlegen, um somit eine Kollision zu vermeiden. Die Zeugen konnten zwar das Kennzeichen des "Verkehrsrowdys" ablesen, nicht jedoch das Kennzeichen des weißen Kleinwagens. Um eine Sanktionierung des Verantwortlichen gewährleisten zu können, benötigt die Polizei Erkenntnisse zu dem entgegenkommenden weißen Transporter. Hinweise bitte an das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0.

lw

