POL-FR: Löffingen - Manipulation und Beschädigung der Bremsanlage an landwirtschaftlichen Anhänger im Einsatz

Freiburg (ots) - In der Zeit zwischen 16.00 und 19.15 Uhr am Sonntag, stellte der geschädigte Landwirt seinen Schlepper mit Anhänger am Rand eines Kornfeldes im Gewann "Im Hagen" ab. Der Hänger sollte mit dem vom Feld abzuerntenden Korn beladen werden. Im genannten Zeitraum manipulierte bislang nicht bekannter Täter an den Schläuchen der Bremsanlage. Wenn dies durch den Geschädigten vor Weiterfahrt nicht bemerkt worden wäre, wäre beim Anhänger keinerlei Bremswirkung vorhanden gewesen.

Das Gewann "Im Hagen" befindet sich westlich der alten Kiesstraße zwischen Unadingen und Bachheim; der Anhänger konnte von der Kiesstraße aus gesehen werden.

Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654 806060 oder das Poizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 93360.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell